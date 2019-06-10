НЭВЗ заменит 60 локомотивов в кировском депо Лянгасово до конца 2019 года

Новочеркасск, Ростовская область, , 16:43 — REGNUM Новые магистральные электровозы 2ЭС5К «Ермак», построенные на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ), будут работать в депо Лянгасово Горьковской железной дороги (ГЖД), сообщает 10 июня пресс-служба предприятия.

Как пояснил заместитель начальника ГЖД по Кировскому региону Сергей Шагалов, обновления парка грузовых локомотивов на возглавляемом им участке не было около 40 лет. Поэтому поступление новых «Ермаков» в депо Лянгасово воспринимают как знаковое и долгожданное событие.

«Локомотивы нового поколения «Ермак» призваны заменить грузовые электровозы серии ВЛ80С, которых сейчас в Лянгасово порядка 100 единиц. В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» в депо Лянгасово в апреле 2019 года поступили 7 грузовых электровозов переменного тока серии 2ЭС5К «Ермак». До конца 2019 года в это депо поступят еще 53 таких локомотива, из них 22 — с поосным регулированием силы тяги», — пояснил Шагалов.

Отмечается, что локомотивные бригады и машинисты-инструкторы эксплуатационного депо Лянгасово прошли обкатку и получили необходимые практические навыки управления электровозом 2ЭС5К в депо Малошуйка на Северной железной дороге, а теоретические знания — в Корпоративном учебном центре НЭВЗа.

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