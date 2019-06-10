Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Эстония отремонтирует собственный ледокол

Экономика

Ранее судно хотели продать

Таллин, 10 июня 2019, 16:33 — REGNUM  Для ремонта ледокола Tarmo из правительственного резерва Эстонии будет выделено 300 тыс. евро. Соответствующий приказ подписал министр финансов Мартин Хельме, сообщает национальный новостной вещатель rus.err.ee.

Годом ранее департамент водных путей рассматривал возможность продажи ледокола, построенного в 1963 в финской столице Хельсинки. Однако парламентская экономическая комиссия посчитала, что будет целесообразнее продлить срок эксплуатации судна еще на 5 лет.

Согласно условиям конкурса, объявленного минфином Эстонии, на выделенную сумму планируется в течение трех месяцев провести очистку судна, покрасить его корпус, а также отремонтировать или заменить часть судовых систем.

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Судостроение
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