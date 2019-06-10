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Число безработных в России за неделю сократилось на 0,2%

Экономика

Уровень безработицы в среднем по стране в начале июня составил 1% от экономически активного населения

Число безработных в России за неделю сократилось на 0,2%
Бен Шан. Безработные. 1938

Москва, 10 июня 2019, 16:32 — REGNUM  Численность официально безработных граждан в России за неделю с 29 мая по 5 июня сократилась на 0,2%. Такие данные приводит пресс-служба Минтруда.

Как сообщается, по состоянию на 5 июня в органах службы занятости в качестве безработных было зарегистрировано 770,3 тысячи человек.

За неделю сокращение числа безработных произошло в 52 регионах. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Дагестане, Калмыкии, Коми, Северной Осетии, Туве, Курской, Омской и Сахалинской областях.

Увеличение числа безработных зафиксирована в 28 регионах. Наибольший рост отмечен в Амурской, Архангельской, Астраханской, Вологодской, Иркутской, Кировской, Курганской и Новосибирской областях, а также Пермском и Приморском краях.

На 5 июня уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 1% от экономически активного населения. Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,7 млн единиц.

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Безработица
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