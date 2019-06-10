Глава бюджетной комиссии Италии: Евросоюз хочет ослабить нашу страну

Рим, , 16:13 — REGNUM Резкие возражения евробюрократов против возможного появления в Италии так называемых «мини-облигаций» (облигаций небольшого достоинства, выпускаемых государством для финансирования госдолга) объясняется тем, что ЕС не хочет, чтобы Италия была экономически сильной страной, заявил в понедельник, 10 июня, глава бюджетной комиссии парламента страны Клаудио Борги, передает Affari Italiani.

Ранее против распространения «мини-облигаций» (достоинством от 5 евро, которые можно будет использовать и как деньги, к примеру, для оплаты налогов или покупки железнодорожных билетов) выступили не только в руководители ЕС, но также и в самой Италии.

Борги, автор идеи, представляет в парламенте «Лигу» Маттео Сальвини. По его словам, появление облигаций небольшого достоинства предусмотрено коалиционным контрактом нынешнего правительства. Тем не менее премьер-министр страны Джузеппе Конте дал понять, что не поддерживает эту идею.

Сторонники этого проекта считают, что его реализация поможет снизить госдолг страны (превышающий сейчас 130% ВВП). Противники — что он приведет лишь к дальнейшему росту дефицита и создаст «параллельную валюту».