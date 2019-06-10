Мордовия входит в число лучших регионов РФ по темпам строительства жилья

Саранск, , 15:19 — REGNUM За четыре месяца этого года объемы жилищного строительства в республике выросли на 9% и составили 121 тыс. квадратных метров жилья. По этому показателю республика вошла в число четырех лучших регионов страны, сообщили ИА REGNUM со ссылкой на данные исследования аналитиков компании ЦИАН (база предложений на рынке недвижимости).

В целом, в России строить жилья стали меньше. С января по май построено 19,6 млн квадратных метров жилья. Это на три процента меньше, чем за такой же период прошлого года. Самое большое падение зафиксировано в Санкт-Петербурге, Дагестане, Томской области, Крыму и Самарской области.

В ряде регионов, наоборот, объемы строительства заметно растут. Самый большой прирост наблюдается в Москве, Брянской области, Карелии и Мордовии. Положительную динамику обеспечило главным образом активное возведение многоквартирных домов.

«В этом году мы планируем построить свыше 338 тыс. кв. метров жилья. А к 2024 году объемы строительства жилья в Мордовии должны вырасти в полтора раза — до 500 тыс. кв. метров в год. Такого в истории республики никогда не было. Важно, что таким образом мы сможем продолжить развитие нашего строительного комплекса в условиях, когда все большие стройки, связанные с чемпионатом мира по футболу, завершены», — отметил глава Мордовии Владимир Волков.

Увеличение объемов строительства жилья обеспечивается возросшим спросом на уникальную региональную льготную ипотеку под 5% годовых и активному участию республики в федеральных проектах. В последние годы в Мордовии было построено рекордное количество культурных, спортивных и других объектов социальной инфраструктуры к празднованию Тысячелетия единения мордовского народа с народами Российского государства и в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

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