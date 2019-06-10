АБР даст в кредит $23,7 млн на ремонт канализации в двух городах Киргизии

Бишкек, , 15:15 — REGNUM Азиатский банк развития выделит Киргизии $41 млн 820 тысяч (2,72 млрд рублей) на ремонт канализационной системы в городах Балыкчы и Каракол, расположенных на побережье озера Иссык-Куль. Об этом стало известно в ходе заседания парламентского комитета по бюджету и финансам.

Отмечается, что из этих денег $23 млн 680 тысяч (1,54 млрд рублей) будет предоставлено в виде кредита сроком на 32 года, включая 8 лет льготного периода. Еще $12 млн 840 тысяч (0,83 млрд рублей) — в качестве гранта в рамках проекта «Управление сточными водами Иссык-Куля».

Читайте также: Азиатский банк развития может дать $30 млн на поддержку бюджета Киргизии

По словам директора госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Киргизии Бактыбека Абдиева эти финансы планируется потратить на реабилитацию 65% канализационных стоков в городе Каракол и обновление 45% канализационных сооружений в городе Балыкчы.

ИА REGNUM напоминает, что по данным министерства финансов, государственный внешний долг Киргизии превышает $3 млрд 838,7 млн (более 249,66 млрд рублей по текущему курсу) или 44,3% к прогнозируемому объему ВВП страны по итогам 2019 года.

Из этой суммы Азиатскому банку развития республика задолжала около $584,1 млн (около 37,99 млрд рублей).