Южнокорейские компании запустят прямой рейс из Пусана в Хельсинки

Пусан, Южная Корея, , 15:08 — REGNUM Первый рейс в Европу будет запущен из международного аэропорта Кимхэ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на с представителей аэропорта.

По их словам, 10 июня в южнокорейском городе Пусане прошла встреча представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта, международного аэропорта Кимхэ и правительства Финляндии, во время которой представители двух стран обсудили новый маршрут из Южной Кореи в Финляндии.

С 2020 года южнокорейские авиакомпании смогут запустить новый маршрут из Пусана в Хельсинки. Перелеты по данному маршруту будут осуществляться три раза в неделю.

Известно, что перелеты из Южной Кореи в Финляндию осуществляется семь раз в неделю, однако большая часть рейсов приходится на направление Ичхон — Хельсинки.

«После того, как новый маршрут будет запущен, все неудобства с пересадками исчезнут, количество туристов увеличится, что также благотворно отразится на региональной экономике», — сообщают представители аэропорта.