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Министр экономики Италии уверен, что санкций со стороны ЕС не будет

Экономика

В правительстве не намерены пересматривать собственные реформы

Рим, 10 июня 2019, 14:57 — REGNUM  Министр экономики и финансов Италии Джованни Триа уверен в том, что властям страны удастся достичь компромисса с Еврокомиссией, санкций со стороны ЕС не последует, об этом Триа заявил в понедельник, 10 июня, передает информагентство ANSA.

Дефицит бюджета страны не превысит 2,1−2,2% ВВП, что незначительно превышает договоренности с Еврокомиссией (2,04% ВВП), сказал министр. Италии не придется ни проводить дополнительные бюджетные маневры, ни пересматривать свои основные социальные реформы, в частности снижение пенсионного возраста, отметил Триа.

Как сообщалось ранее, 5 июня Еврокомиссия официально обвинила Италию в нарушении бюджетных правил ЕС. Правила в части госдолга не выполняются, госдолг страны (132% ВВП) слишком велик, начато изучение этого нарушения, заявили комиссары. Если руководители стран — членов ЕС согласятся с этими выводами, то Италию может ждать крупный штраф, а также введение целого ряда ограничений для правительства.

В Еврокомиссии недовольны финансированием социальных статей бюджета (снижения пенсионного возраста, возможного снижения НДФЛ) за счет увеличения дефицита бюджета. Итальянские министры отмечали, что не согласны с арифметическим подходом к вопросам, имеющим социальное измерение. Правила ЕС не являются догмами, некоторые из них следует пересмотреть, правительство постарается доказать еврокомиссарам свою правоту, заявил премьер-министр Джузеппе Конте. Ставку нужно делать не на сокращение расходов и повышение налогов, а, напротив, на снижение налогов ради ускорения развития, полагают министры.

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Экономика Италии
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