Причины доминирования: Конгресс США проверит добросовестность Google

Вашингтон, , 15:08 — REGNUM Конгресс США в рамках антимонопольного расследования проверит причины доминирования Google, Apple, Amazon и Facebook, сообщает ТАСС 9 июня.

Член Конгресса от Демократической партии Дэвид Сисилини во время телеэфира на канале FOX News заявил, что власти намерены разобраться в ситуации на рынке информационных технологий. По его словам, Google контролирует 94% поискового мобильного трафика, а Facebook является самой крупной социальной сетью в мире, имея 2,7 миллиардов пользователей. У конгрессмена появились подозрения относительно взаимодействия крупных компаний с пользователями. Он заявил: для чтобы исключить подозрения в ограничении конкуренции, а также выявить отсутствие ущерба личной неприкосновенности граждан, властям США необходимо устроить масштабное расследование.

Сисилини отметил, что у Конгресса есть достаточно много сведений о вышеназванных компаниях относительно нецелевого использования ими личной информации пользователей и недобросовестном поведении в отношении предпринимательства.

Ранее стало известно, что власти США хотят провести антимонопольное расследование в отношении крупных интернет-площадок и IT-компаний, чтобы «понять, как все устроено».

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Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров пожаловался на отсутствие диалога с руководством Facebook о соответствии компании требованиям российского законодательства.

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