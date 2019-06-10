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Причины доминирования: Конгресс США проверит добросовестность Google

Экономика

А также Apple, Amazon и Facebook в рамках антимонопольного расследования

Вашингтон, 10 июня 2019, 15:08 — REGNUM  Конгресс США в рамках антимонопольного расследования проверит причины доминирования Google, Apple, Amazon и Facebook, сообщает ТАСС 9 июня.

Член Конгресса от Демократической партии Дэвид Сисилини во время телеэфира на канале FOX News заявил, что власти намерены разобраться в ситуации на рынке информационных технологий. По его словам, Google контролирует 94% поискового мобильного трафика, а Facebook является самой крупной социальной сетью в мире, имея 2,7 миллиардов пользователей. У конгрессмена появились подозрения относительно взаимодействия крупных компаний с пользователями. Он заявил: для чтобы исключить подозрения в ограничении конкуренции, а также выявить отсутствие ущерба личной неприкосновенности граждан, властям США необходимо устроить масштабное расследование.

Сисилини отметил, что у Конгресса есть достаточно много сведений о вышеназванных компаниях относительно нецелевого использования ими личной информации пользователей и недобросовестном поведении в отношении предпринимательства.

Ранее стало известно, что власти США хотят провести антимонопольное расследование в отношении крупных интернет-площадок и IT-компаний, чтобы «понять, как все устроено».

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Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров пожаловался на отсутствие диалога с руководством Facebook о соответствии компании требованиям российского законодательства.

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Экономика и бизнес в США
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