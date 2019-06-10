«На 20% больше прошлогоднего уровня»: Украина показала свои запасы газа

Киев, , 14:46 — REGNUM Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на сегодня, 10 июня 2019 года, составляют 12,050 млрд кубометров.

Соответствующие данные обнародовала компания «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM в Киеве.

Согласно источнику, нынешний объем газа в ПХГ на 20% (на 1,967 млрд куб. м) превышает показатель предыдущего года.

В компании уточнили, что в целом за неделю с 3 по 10 июня 2019 года объем газа в ПХГ увеличился на 5,1% (на 592 млн кубометров).

Газ поступает на Украину по т.н. «реверсной» схеме с трех направлений: Словакия (закачка за 8 июня составила 36,53 млн кубометров), Венгрия (закачка за 8 июня — 14,84 млн кубометров), и Польша — (4,34 млн кубометров газа).

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, если продолжать накапливать газ такими темпами, как сейчас, то к началу следующего отопительного сезона Украина выйдем на необходимый уровень в 20 млрд кубометров, «после чего страна будет готова к любым действиям «Газпрома» и ее позиция в переговорах будет защищена».Вместе с тем, Коболев обратил внимание на проблемы — по его словам, запастись необходимыми объемами газа может помешать дефицит оборотных средств у «Нафтогаза», а также требование Кабмина оплатить 90% прибыли «Нафтогазу» в качестве дивидендов до конца июня.

В этом году Украина усиленно готовится к зиме, ожидая масштабный энергетический кризис, поскольку 31 декабря 2019 года заканчивается срок действующего сейчас транзитного контракта с Россией.