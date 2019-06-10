Воронежцы стали лучше жить? Воронежстат сообщил о росте зарплат

Воронеж, , 14:45 — REGNUM Средняя зарплата в Воронеже по итогам первого квартала 2019 года составила 38 тыс. 905,1 рубля. Такие данные приводятся в сообщении пресс-службы Воронежстата 10 июня.

По информации ведомства, среднемесячная заработная плата работников организаций Воронежа по сравнению с первым кварталом 2018 года выросла на 9,9%. Рост реальной зарплаты — с учетом инфляции — составил 104,3%. Правда, высоким остается уровень долгов по зарплате — на 1 апреля 2019 года он составлял 87,1 млн рублей. Для сравнения — средняя зарплата по Воронежской области в целом по итогам первого квартала составила 31,3 тыс. рублей.

Уровень среднеобластной инфляции по итогам пяти месяцев составил 2%. С начала года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по Воронежу выросла на 3,6%, в марте составив 3801 рубль 73 копейки.

«Это по-прежнему наиболее высокий показатель среди областных центров Черноземья», — отметили в Воронежстате.

Специалисты Воронежстата отмечают и рост оборота розничной торговли — две трети от областного показателя приходится именно на Воронеж. За год оборот розницы вырос на 2,3%, по итогам первого квартала 2019 года составив 83,6 млрд рублей.

В целом оборот организаций всех видов экономической деятельности по Воронежу за январь — март 2019 года составил 162,6 млрд рублей, что на 3,6% больше, чем годом ранее. Почти на 30% вырос объем инвестиций в основной капитал, на 5,4% — объемы введенного в строй нового жилья. А вот индекс промышленного производства в регионе значительно просел: по итогам первого квартала объемы промпроизводства по сравнению с тем же периодом 2018 года сократились на 7,3%.

Добавим, что за три месяца 2019 года смертность населения в Воронеже превысила рождаемость на 30,2%. Естественная убыль населения составила 757 человек. Не помогли и мигранты — с начала года в город приехали 2 тыс. 250 человек, что на 1,1% меньше, чем годом ранее.