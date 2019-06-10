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В Таджикистане запретили импорт необогащенных продуктов

Экономика

Основной целью принятия закона является запрет на импорт муки низкого качества

Душанбе, 10 июня 2019, 14:49 — REGNUM  В Таджикистане запретили производство, импорт и продажу необогащенной муки и других продуктов питания. Соответствующий законопроект принял парламент Таджикистана, сообщает издание Asia-Plus.

Отмечается, что основной целью принятия закона является запрет на импорт муки низкого качества. Депутаты считают, что мука, которую в Казахстане запрещено продавать, в Таджикистане продается по завышенным ценам. Употребление такой муки негативно сказывается на здоровье, считают парламентарии.

Депутат Шариф Рахимзода считает, что жители республики получают недостаточное количество витаминов и микроэлементов, поэтому продукты должны быть обогащенными.

Напомним, по итогам первых четырех месяцев 2019 года Таджикистан импортировал 19,8 тыс. тонн муки, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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Экономика Таджикистана
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