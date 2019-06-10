Бречалов: «Ижавиа» до конца года разделят на аэропорт и авиаотряд

Ижевск, , 14:35 — REGNUM АО «Ижавиа» разделят на аэропортовый комплекс и авиакомпанию до конца 2019 года. О планах властей Удмуртии рассказал глава региона Александр Бречалов.

Сейчас АО находится в 100%-ной собственности республики, в настоящее время региональные власти ведут поиск инвесторов в аэропортовый комплекс.

По словам Бречалова, перенос сроков процесса разделения авиакомпании был связан с изменением экономической ситуации на фоне прихода «Аэрофлота» в аэропорт Ижевска и роста стоимости керосина, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, еще в 2017 году УФАС (управление Федеральной антимонопольной службы) по Удмуртии через суд пыталось добиться разделения «Ижавиа» на два юридических лица. Дело было возбуждено в связи с жалобой компании ОАО «Саратовские авиалинии» на ижевское АО. Сутью иска являлся отказ «Ижавиа» заключать договор о приеме воздушных судов, ссылаясь на состояние взлетно-посадочной полосы. В УФАС сочли, что «Ижавиа» злоупотребляет доминирующим положением на рынке и препятствует доступу других компаний. Однако судебные органы трижды отклонили иск УФАС.

Бречалов анонсировал начало процесса разделения авиакомпании еще в январе 2018 года. Он объяснял, что в связи с ростом пассажиропотока, аэропортом стали интересоваться потенциальные инвесторы и концессионеры.

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