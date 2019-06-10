Понедельник, 10 Июня 2019 года
14:34:05 МСК

В Южной Корее увеличилось число случаев мошенничества с банковскими картами

Экономика

За пять лет число случаев увеличилось в несколько раз

Сеул, 10 июня 2019, 14:33 — REGNUM  В 2018 году сумма ущерба в Южной Корее от мошенничества в области информационных технологий превысила 400 млрд вон (~$337,5 млн). За последние пять лет сумма ущерба увеличилась в 2,8 раза, количество жертв также увеличилось. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Провинциального управления полиции города Тэджон.

По их словам, в 2018 году в стране было зафиксировано около 34 132 случаев мошенничества в области информационных технологий, а сумма ущерба составила 404 млрд вон (~$340,9 млн).

Известно, что в 2013 году сумма ущерба от мошенничества с депозитами составила 142,9 млрд вон (~$120,6 млн), однако за пять лет сумма увеличилась на 261,1 млрд вон (~$220,36 млн). А количество случаев мошенничества увеличилось с 13 656 случаев в 2015 году до 27 910 случаев в 2018 году.

«С развитием технологий, увеличивается и сумма ущерба от мошенничества в области информационных технологий», — сообщили представители правоохранительных органов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить