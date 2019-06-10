В Южной Корее увеличилось число случаев мошенничества с банковскими картами

Сеул, , 14:33 — REGNUM В 2018 году сумма ущерба в Южной Корее от мошенничества в области информационных технологий превысила 400 млрд вон (~$337,5 млн). За последние пять лет сумма ущерба увеличилась в 2,8 раза, количество жертв также увеличилось. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Провинциального управления полиции города Тэджон.

По их словам, в 2018 году в стране было зафиксировано около 34 132 случаев мошенничества в области информационных технологий, а сумма ущерба составила 404 млрд вон (~$340,9 млн).

Известно, что в 2013 году сумма ущерба от мошенничества с депозитами составила 142,9 млрд вон (~$120,6 млн), однако за пять лет сумма увеличилась на 261,1 млрд вон (~$220,36 млн). А количество случаев мошенничества увеличилось с 13 656 случаев в 2015 году до 27 910 случаев в 2018 году.

«С развитием технологий, увеличивается и сумма ущерба от мошенничества в области информационных технологий», — сообщили представители правоохранительных органов.