Большое Казанское кольцо: объявлен тендер на 2,3 млрд рублей

Казань, , 13:53 — REGNUM ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ» объявило аукцион, в рамках которого планируется выбрать подрядчика на строительство одного из участков проекта «Большое Казанское кольцо». Победителя на контракт, начальная цена которого превышает 2,3 млрд рублей, определят 28 июня 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена лота — 2 339 289 455 рублей, которые выделят из федерального и республиканского бюджетов. Работы запланированы по объекту: «Большое Казанское кольцо. Участок от ул. Мидхата Булатова до ул. Технической (1 этап — от ул. Мидхата Булатова до ул. Борисковской)». Победитель должен будет выполнить работы до 24 ноября 2020 года. Участок составляет 0,800 км.

В задачи исполнителя входит, помимо непосредственно дорожных работ, ещё и посадка 1210 елей высотой 4 — 4,5 м.

Проект «Большое Казанское кольцо» стартовал в 2010 году. Протяженность — 36,6 км. По замыслу авторов, городская магистраль должна обеспечить непрерывное движение с обособленной полосой для трамвая. Часть трассы построена, но мэрия не оставляет планов замкнуть «кольцо». Во время публичных слушаний по новому генплану, рассчитанному до 2035 года, вопрос достройки был поднят повторно. Участок от улицы Мидхата Булатова до улицы Технической должен стать завершающим.

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Напомним, также в апреле 2019 года это же госучреждение определило победителя тендера на проектирование части кольцевого железнодорожного сообщения в Казани. Им стало АО «Казанский Гипронииавиапром», которое должно подготовить документацию на первый этап строительства железнодорожных путей с реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры в районе станции Новое Аракчино на участке станция Юдино — станция Дербышки.