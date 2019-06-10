Кататься на лыжах в Чечне можно будет круглый год

Грозный, , 13:41 — REGNUM На курорте «Ведучи» в Чечне появятся всесезонные горнолыжные трассы. Любители катания на лыжах смогут кататься здесь круглый год. Об этом сообщил генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев на полях Петербургского экономического форума.

По его словам, уже подобрано место для новых трасс с подготовленной инфраструктурой.

«Канатная дорога есть, профилированная горнолыжная трасса есть, сейчас мы ведем переговоры с производителями специального покрытия для создания таких трасс. Чтобы на них кататься, снег не нужен», — приводит слова Тимижева пресс-службе главы и правительства Чечни.

Он также отметил, что на курорте «Ведучи» уже действует летний тюбинг — спуск на «ватрушках» по искусственному покрытию, имитирующему снежный покров. Кроме того, в 2019 году будут запущены две трассы для маунтинбайка.

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Как сообщало ИА REGNUM, в летний сезон 2019 года на курорте «Ведучи», открытом в январе 2018 года в Итум-Калинском районе Чечни, подготовлено множество развлечений. Так, любителей экстрима ждут трассы для горного велосипеда и всесезонная 70-метровая горка для всесезонного катания на тюбинге. В байк-парке открыты две трассы «зеленой» и «синей» категории сложности.