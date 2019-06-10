Камчатка улучшила позиции в рейтинге инвестиционного климата

Петропавловск-Камчатский, , 13:41 — REGNUM Камчатский край занял 28-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в российских регионах, сообщает пресс-служба региональной администрации.

«По сравнению с прошлым годом Камчатка улучшила свои позиции на четыре пункта и заняла 28-е место», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди дальневосточных субъектов в число 30 лучших по результатам Национального рейтинга, кроме Камчатского края, попала Якутия, которая заняла 22-е место.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года на первом месте в рейтинге инвестклимата оказалась Москва, на втором — Татария, а лидер рейтинга 2017 года Тюменская область опустилась на третью строчку.

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