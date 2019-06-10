«Косметические» меры: выявление бедных в РФ автоматом

Москва, , 13:40 — REGNUM Пенсионный фонд РФ планирует протестировать автоматическую систему мониторинга за бедным населением. Это делается в рамках госпрограммы по снижению численности бедных в России. Нюансы системы пока неизвестны, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Можно предположить, что алгоритм наблюдения будет собирать данные из баз Пенсионного фонда и Единой системы социального обеспечения, а затем их обрабатывать», — полагает эксперт.

Пока непонятно, в чем новизна: данные и так собираются примерно схожим образом Росстатом и актуализируются по мере обновления информации. Может быть, тут будут свои детали, которые позволят оперативнее обновлять базу.

«Большой вопрос в том, что дальше будет делать ПФР с этой информацией. Социальная программа в том виде, что она существует сейчас, вряд ли справится с огромным количеством бедного населения. Здесь нужны не «косметические» меры, а радикальное обновление всей системы», — считает Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выявлять граждан, которые живут за чертой бедности, начнут по новой технологии. Этим планирует заняться Пенсионный фонд России.

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