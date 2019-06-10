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В Казахстане планируют запустить школу добропорядочности

Экономика

Целью школы является формирование антикоррупционной модели поведения в молодежной среде

Нур-Султан, 10 июня 2019, 13:39 — REGNUM  Более 300 студентов вузов Казахстана пройдут обучение в школе добропорядочности, организованной академией государственного управления при президенте республики. Об этом сообщили в пресс-службе академии.

Отмечается, что участники школы добропорядочности получат знания о феномене коррупции. Студенты применят полученные знания при создании командных проектов под руководством специалистов.

Организатором школы является исследовательский центр по изучению вопросов противодействия коррупции при академии государственного управления. Целью школы является формирование антикоррупционной модели поведения в молодежной среде.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Казахстане был опубликован проект поправок в законодательство, согласно которым в антикоррупционном ведомстве республики планируется создать департамент добропорядочности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют изменить структуру антикоррупционного ведомства

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Коррупция и борьба с ней
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