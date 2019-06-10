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На Байконуре завершена сборка ракеты с обсерваторией «Спектр-РГ»

Экономика

Ракету планируют вывезти на стартовый комплекс 14 июня

Москва, 10 июня 2019, 13:24 — REGNUM  Специалисты предприятий Роскосмоса завершили общую сборку ракеты-носителя «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ», сообщает 10 июня пресс-служба госкорпорации.

В минувшие выходные космическая головная часть (КГЧ) ракеты, состоящая из разгонного блока «ДМ-03» и пристыкованного к нему аппарата «Спектр-РГ», была перемещена из чистового зала в зал сборки ракеты-носителя. Там специалисты выполнили соединение электрических контактов между головным блоком и ракетой-носителем, а также провели все необходимые проверки в соответствии с планом работ.

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13 июня на Байконуре пройдет заседание государственной комиссии, на котором будут подведены итоги работ по подготовке к пуску и принято решение о проведении вывоза. Вывоз ракеты-носителя на стартовый комплекс площадки 81 запланирован утром 14 июня.

Напомним, главной миссией обсерватории является исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание «карты» видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.

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