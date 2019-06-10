Канада планирует увеличить объем импорта в Южную Корею

Сеул, , 13:15 — REGNUM Представители сети гипермаркетов Lotte Mart подписали меморандум о взаимопонимании с представителями власти Канады. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание документа состоялось 10 июня в небоскребе Lotte World Tower. На церемонии подписания присутствовали генеральный директор Lotte Mart, министр по вопросам диверсификации международной торговли Канады, послом Канады в Южной Корее.

Согласно соглашению о свободной торговле, подписанного в 2015 году, на полках супермаркетов Lotte Mart можно встретить рапсовое масло, морепродукты и колбасные изделия канадского производства.

Известно, что с помощью данного документа Канада сможет увеличить импорт своей продукции в Южную Корею.