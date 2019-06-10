Разрабатывается новый план развития Северо-Кавказского федерального округа

Москва, , 12:44 — REGNUM Новая концепция развития Северо-Кавказского федерального округа создается в Министерстве по делам Северного Кавказа. Она будет будет определять ключевые направления развития округа на период до 2035 года, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе ведомства.

В новой концепции будут отражены основные задачи на предстоящие 15 лет. Главные среди них — увеличение собственных доходов, повышение до среднероссийского уровня показателей социально-экономического развития, реализация межрегиональных проектов и решение инфраструктурных проблем.

Стратегия должна быть разработана до конца 2019 года, а ее утверждение должно состояться до июня 2020 года. Для разработки нового плана развития СКФО будет создана рабочая группа при Минкавказе РФ, в состав которой войдут представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, экспертного и научного сообщества.

Напомним, в феврале 2019 года была утверждена Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. В ней нашли отражения основные направления развития Северо-Кавказского федерального округа, в том числе по сокращению межрегиональных различий в уровне жизни населения и по приданию импульса укорения развитию экономики.