Врио главы Оренбуржья поручил изучить сомнительные сделки ОРМЕТО-ЮУМЗ

Оренбург, , 14:29 — REGNUM В Орске Оренбургской области 10 июня врио губернатора Денис Паслер поставил руководству машиностроительного концерна «ОРМЕТО-ЮУМЗ» две приоритетные задачи — выплатить долги по зарплате и запустить производство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Завод ожидает поступлений от партнеров за произведенные детали и арендную плату — деньги пойдут на погашение долгов по зарплате за апрель-май. Врио губернатора области поручил изучить сомнительные сделки за последние пять лет, в результате которых со счетов предприятия выведены денежные средства.

Также Денис Паслер подчеркнул, что процедура банкротства не должна мешать деятельности. На завод принимают работников, которые готовят запуск полного передела: механическую обработку, металлургию, сварочно-сборочное производство — под производство конвектора. Ведутся переговоры по насыщению предприятия заказами.

«Работу по запуску ускорить. Когда труба дымит и продукт выходит — тогда есть подтверждение работоспособности и с заказчиками гораздо легче разговаривать. Если нужна моя помощь — готов помочь, подталкивать», — сказал врио губернатора и потребовал еженедельного отчета о ситуации на машзаводе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ» находится в стадии банкротства. В апреле Денис Паслер встречался с трудовым коллективом и заявил, что завод ждет перезагрузка. В мае создано новое предприятие ООО «Уралмаш — Горное Оборудование», оно арендует площадку ОРМЕТО-ЮУМЗ.

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