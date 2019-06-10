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Инфляция в Казахстане в январе–мае составила 2,4%

Экономика

В годовом выражении уровень инфляции составил 5,3%

Нур-Султан, 10 июня 2019, 12:44 — REGNUM  Уровень инфляции в Казахстане в мае составил 0,6%, в январе-мае 2019 года — 2,4%, сообщили 10 июня в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

В ведомстве отметили, что в годовом выражении уровень инфляции составил 5,3%. С начала 2019 года цены на промышленную продукцию выросли на 4,8%, сельскохозяйственная продукция подорожала на 6,3%, тарифы на перевозку грузов — на 2,4%, тарифы на услуги связи — на 0,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам апреля 2019 года инфляция в Казахстане составила 0,5%, по итогам января-апреля — 1,8%. В годовом выражении потребительские цены выросли на 4,9%.

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Экономика Казахстана
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