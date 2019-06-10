Ганзя: задачи бюджета грандиозные, финансирование слабенькое

Москва, , 12:25 — REGNUM В КПРФ скептически относятся к представленному правительством РФ проекту поправок в федеральный бюджет на 2019 год.

«Изменения в бюджет 2019 года. Незначительные. Задачи грандиозные, финансирование слабенькое», — отметила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) в соцсети в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект поправок в бюджет на 2019 год.

Документ предусматривается общий рост доходов и расходов. С учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь — апрель 2019 г., а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития правительство предлагает увеличить доходы до 20,175 трлн рублей против ранее запланированных — 19,969 трлн рублей. Расходы, согласно поправкам, увеличивается на 256,5 млрд рублей в пределах поступления дополнительных ненефтегазовых доходов и составят 18,294 трлн рублей.

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