Понедельник, 10 Июня 2019 года
12:27:43 МСК

Ганзя: задачи бюджета грандиозные, финансирование слабенькое

Экономика

Госдуме обсудит пакет поправок 18 июня

Москва, 10 июня 2019, 12:25 — REGNUM  В КПРФ скептически относятся к представленному правительством РФ проекту поправок в федеральный бюджет на 2019 год.

«Изменения в бюджет 2019 года. Незначительные. Задачи грандиозные, финансирование слабенькое», — отметила депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ) в соцсети в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект поправок в бюджет на 2019 год.

Документ предусматривается общий рост доходов и расходов. С учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь — апрель 2019 г., а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития правительство предлагает увеличить доходы до 20,175 трлн рублей против ранее запланированных — 19,969 трлн рублей. Расходы, согласно поправкам, увеличивается на 256,5 млрд рублей в пределах поступления дополнительных ненефтегазовых доходов и составят 18,294 трлн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет рекомендовал Госдуме принять проект поправок к бюджету-2019

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Федеральный бюджет 2019-2021 гг
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить