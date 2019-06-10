Двойной удар: получат компании США от запрета Huawei

Москва, , 12:15 — REGNUM Просьба Белого дома об отсрочке запреты на продукцию Huawei, возможно, остроумный ход самого Дональда Трампа, которому выгодно позиционироваться в качестве решительного и готового к рискам предводителя, пыл которого с трудом умеряют помощники. Тем более, что аргументов для осторожности — более, чем достаточно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Сам Рассел Войт, направивший письмо с просьбой об удлинении отсрочки запретов на продукцию Huawei и ZTE указывает на сокращение числа компаний, способных выполнять заказы и подряды правительства США. Что это означает? Это означает, что некоторое количество долго‑ и среднесрочных программ, где в бюджет зашито дешёвое китайское оборудование, уже утверждено», — отметил эксперт.

По его мнению, если компании, выигравшие тендеры, окажутся без этого оборудования, им придётся не только приобретать его у других поставщиков, но и менять технические задания, переделывать документацию, переобучаться и т.п. Они потеряют время и, скорее всего, не уложатся в бюджет. Впрочем, если Трамп не будет избран на следующий срок, то это будут уже не его проблемы, а проблемы следующего президента.

«Поэтому ему выгодно упираться до тех пор, пока американские IT-компании не отправят ему сигнал о том, что они готовы к компромиссам. А отправить такой сигнал они могут через подконтрольные им СМИ — поскольку сегодня крупнейшими глобальными компаниями являются ИТ-компании, они накупили довольно много СМИ, которые, как правило, более, чем враждебны к Трампу», — пояснил Делицын.

Ещё одна причина, которую указывает Рассел Войт — ухудшение финансового положения компаний, в тех регионах, где продукция Huawei особенно востребована. Это довольно забавно, потому что такие компании получают двойной удар. Поскольку им запретят покупать продукцию Huawei, им придётся потратить больше на заместители от других поставщиков.

В итоге они выбьются из бюджета и сорвут сроки выполнения проектов — а за это их оштрафует государство. Но поскольку они в массе настроены против Трампа, спасать он их не будет до тех пор, пока они не отправят сигнал, что готовы договариваться.

«Кроме того, удлинить отсрочку запрета на продукцию китайских поставщиков до четырёх лет — это значит перенести её на конец второго срока следующего президента. А Трампу нужно заставить китайцев изменить торговые соглашения сейчас. Поэтому вероятность, что он пойдёт навстречу и увеличит отсрочку, чрезвычайно мала», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, и. о главы административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Войт призывал президента США Дональда Трампа отсрочить введение ограничений на использование оборудования китайской корпорации Huawei.

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