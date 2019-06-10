Минэкономразвития РФ допустило инфляцию ниже 3,5% в начале 2020 года

Москва, , 12:10 — REGNUM В начале 2020 года инфляция в России может опуститься ниже 3,5%, заявил 10 июня заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, влияние повышения НДС с 18% до 20% на инфляцию оказалось ниже ожиданий Минэкономразвития и экспертного сообщества.

«В 2020 году ожидается снижение инфляции до 3,8%, при этом в начале года она может опуститься и ниже 3,5%», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме — 2019 заявил, что инфляция в России по итогам 2019 года опустится ниже 4%. Ранее ведомство давало официальный прогноз о снижении инфляции до 4,3% по итогам текущего года.

Читайте также: Набиуллина допустила снижение инфляции до 4%