Комитет рекомендовал Госдуме принять проект поправок к бюджету-2019

Москва, , 12:15 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственные поправки в федеральный бюджет на 2019 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Правительство предлагает внести изменения в госсмету в связи с изменением макроэкономической ситуации. Так, правительство ожидает небольшого ослабления рубля — вместо 63,9 рубля за доллар курс составит 65,1 рубля к доллару, прогнозирует Минфин. Кроме того, по расчётам правительства, рост инфляции по итогам 2019 года составит 4,3%. Между тем, как отметил в ходе заседания первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов, показатель уже достиг своего пика в марте, когда из-за роста ставки НДС инфляция разогналась до 5,3%. Сейчас показатель роста цен замедляется.

По расчётам правительства, доходы госказны по итогам 2019 года вырастут на 205,6 млрд рублей. При этом в бюджет поступит на 58,7 млрд рублей меньше нефтегазовых доходов. Их компенсируют ненефтегазовые — правительство ожидает, что они вырастут на 264,3 млрд рублей по сравнению с запланированными ранее.

Правительство ожидает, что профицит госсметы в 2019 году снизится до 1,88 трлн рублей (1,7% к ВВП) из-за снижения нефтегазовых доходов.

Дополнительные доходы, которые поступят в бюджет, правительство предлагает направить на увеличение расходов по приоритетным направлениям. Так, расходы по итогам 2019 года вырастут на 256,5 млрд рублей. Из них 13,3 млрд рублей уйдёт на увеличение финансирования сферы здравоохранения. Общий объем расходов по госпрограмме составит 519,3 млрд рублей.

Ещё 4,7 млрд рублей уйдёт на госпрограмму по социальной поддержке граждан. Так, вместо 1,376 трлн рублей на эти цели в 2019 году уйдёт 1,380 трлн рублей.

Кроме того, правительство также предлагает увеличить софинансирование обязательств регионов в части региональной социальной доплаты к пенсии. На эти цели уйдёт 4,3 млрд рублей.

На обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 2019 году предлагается выделить на 6,7 млрд рублей больше. Так, в общей сложности на эти цели в 2019 году предлагается направить 698,5 млрд рублей.

Ещё 3 млрд рублей Минфин предлагает направить на развитие образования. Так, общий размер расходов на эти цели вырастет с 199,6 млрд рублей до 202,7 млрд рублей.

Комитет Госдумы поддержал предложения правительства и рекомендовал рассмотреть инициативу в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 18 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Соцподдержка и здоровье: Поправки в бюджет-2019 внесены в Госдуму

Читайте развитие сюжета: Ганзя: задачи бюджета грандиозные, финансирование слабенькое