Дочерние общества КРДВ получили новые полномочия

Владивосток, , 11:50 — REGNUM Дочерние общества Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ), созданные в регионах для управления территориями опережающего развития (ТОР), получили новые полномочия, сообщает 10 июня пресс-служба корпорации.

По словам генерального директора АО «КРДВ» Аслана Канукоева, выступившего на семинаре для руководящего состава дочерних обществ во Владивостоке, нововведения соответствуют стремлению корпорации действовать в интересах инвесторов.

В свою очередь заместитель директора инвестиционного департамента Минвостокразвития России Виталий Эксузян отметил, что роль дочерних обществ состоит в том, чтобы территориально полностью обеспечивать функционал КРДВ в работе с резидентами и потенциальными инвесторами.

Добавим, дальневосточными ТОР управляют девять дочерних обществ КРДВ. Они оказывают резидентам и потенциальным инвесторам поддержку, занимаются формированием инфраструктуры ТОР.

Ранее в дальневосточных регионах России обнаружили около 2 млн гектаров земли, которая не значится в кадастре, часть — не используется по назначению.

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