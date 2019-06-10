Понедельник, 10 Июня 2019 года
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В Фукуоке прошло заседание представителей ЦБ Японии, Китая и Южной Кореи

Экономика

Цель данного заседания — обсуждение экономических и финансовых тенденций

Фукуока, Япония, 10 июня 2019, 11:53 — REGNUM  В одном из городов Японии прошло заседание представителей Центральных банков Японии, Южной Кореи и Китая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 11-е заседание представителей ЦБ состоялось в Фукуоке 10 июня. Цель данного мероприятия — обсуждение экономических и финансовых тенденций.

В заседании приняли участие управляющий Банка Японии Хируко Курода, управляющий Народного банка Китая И Ган и управляющий Банка Кореи Ли Джу Ёль.

Известно, что представители Центральных банков Японии, Китая и Южной Кореи проводят ежегодные заседания с 2009 года для содействия экономической и финансовой стабильности в регионах.

В 2020 году заседание пройдет в одном из городов в Южной Корее.

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Банковское дело
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