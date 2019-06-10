Небольшой банк через мультиоригинаторную сделку сработает не хуже крупного

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов на Петербургском международном экономическом форуме рассказал ИА REGNUM, сможет ли нацпроект по поддержке малого и среднего бизнеса добиться своей цели, что делать небольшим банкам в конкуренции с федеральными, а также как повысить объемы кредитования МСП и снизить ставку для предпринимателей в регионах.

Дмитрий Ярославич, в этом году запущен один из громких национальных проектов — «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как именно банк участвует в проекте?

— МСП Банк является дочерней структурой Корпорации развития малого и среднего предпринимательства. Корпорация занимается всеми видами поддержки малого и среднего бизнеса, начиная от финансово-гарантийной, включая работу, связанную с расширением числа малых и средних предприятий, которые вовлечены в систему закупок, маркетинговой поддержкой в виде Бизнес-навигатора МСП как основного портала для развития собственного бизнеса. Конечно, есть еще дополнительный набор опций — сельхозкооперация, нишевые направления… Вот МСП Банк выполняет кредитно-гарантийные операции.

Так, в соответствии с национальным проектом мы очень серьезно и глубоко задействованы в расширении объемов кредитования предпринимателей на Дальнем Востоке. Для этих целей в каждом субъекте РФ, который входит в ДВФО, у нас есть офисы, которые позволяют достучаться до всех предпринимателей и оказать им кредитно-гарантийную поддержку.

На Северном Кавказе мы тоже создали удаленные офисы и активно работаем по развитию предпринимательства. Мы участвуем в кредитовании по субсидированной процентной ставке, которая тоже предусмотрена национальным проектом. Речь идет о совместной программе Минэкономразвития и Корпорации МСП. Там банк старается максимально активно выступать, предоставляя средства по ставке 8,5% годовых для малого и среднего бизнеса.

Мы очень серьезно задействованы и в программе по секьюритизации кредитов малого и среднего предпринимательства и вместе с Центробанком продвигаем эту историю. Еще мы активно включились в работу с ЦБ и Московской биржей по продвижению программы облигаций для компаний МСП.

В чем особенность работы с Дальним Востоком, почему интересует именно этот регион?

— Здесь для нас интерес представляет ускорение темпов развития МСП. Существует достаточно большое количество программ, если говорить, например, про Дальний Восток, которые позволяют улучшить качество инвестклимата в регионе. Вы знаете, что создано министерство развития Дальнего Востока, есть несколько фондов развития, особые экономические зоны, работает система поддержки предпринимателей в регионе.

Наша задача — разрабатывать специализированные кредитные продукты для бизнесменов Дальнего Востока, которые, может быть, позволят им стать чуть более конкурентоспособными по отношению как к своим соседям, так и к тем, кто является конечным покупателем, а также стимулирует внутренний платежеспособный спрос.

Во-первых, мы разработали специальный кредитный продукт для поддержки экспорта и экспортоориентированных предприятий, это кредиты для выполнения экспортных контрактов. Во-вторых, создали специальные кредитные продукты для участников зон ТОСЭР. В-третьих, подготовили специальный продукт для свободного порта «Владивосток». И еще мы работаем над специальными кредитными продуктами по стимулированию тех, кто реализует программу по дальневосточному гектару.

А по Северному Кавказу?

— Мы активно разрабатываем там такие вещи, как небольшие кредиты, работаем с микрофинансовыми организациями, а также предоставляем крупные кредиты и гарантии для участников закупочной деятельности.

Вы упомянули о секьюритизации. В этом году МСП Банк представил пилотную сделку по мультиоригинаторной секьюритизации. Чем этот механизм отличается от обычного?

— «Мульти» — это «много». Есть необходимость искать новые источники для фондирования операций МСП. Особенно для региональных банков с базовой лицензией. Не все банки могут легко занять деньги на рынке, а финансовый рынок является одним из ключевых источников фондирования банковских операций, как известно. Банкам остается что? Работать только со средствами населения и остатками на депозитных счетах. Я в первую очередь имею в виду небольшие банки, которые находятся в регионах. Как известно, средства населения — это такая история непростая, они несрочные, до востребования независимо ни от чего, да и конкурировать с крупными игроками региональным банкам достаточно сложно. Поэтому многие сворачивают свои программы по кредитованию малого и среднего предпринимательства, так как нет источников финансирования.

Вот наша задача — такие источники найти. Источником может стать как раз работа по взятию денег с фондового рынка. Но один маленький банк на фондовый рынок выйти и взять денег не может. У него рейтинг не очень высокий, да и, собственно говоря, дороговато для него это будет. Поэтому мы объединяем такие банки и берем для них деньги с рынка под гарантию или под залог тех кредитов малому и среднему бизнесу, которые они уже выдали. Таким образом, кредит является покрытием, а банки, получая соответствующие деньги с фондового рынка, направляют их на финансирование предпринимательства. Поэтому мультиоригинаторная сделка означает всего лишь то, что, когда мы формировали пул кредитов для того, чтобы их показать инвестору и под них взять деньги на рынке, участвовал не один банк, а несколько.

То есть для небольших банков это удобно?

— Для них это выгодно. Это как кооперация, когда один ты не можешь ничего сделать, а если объединишься с кем-то, сделаешь ничуть не хуже, чем если бы ты был крупным игроком.

Каких последствий стоит ждать от внедрения такого механизма?

— Это увеличит объемы кредитования и снизит процентную ставку. Настроив бизнес-процессы по запуску подобных сделок, мы дадим региональным банкам действенный инструмент подкрепления своей долгосрочной и среднесрочной ликвидности на фондовом рынке. Это первое. Второе: так как эти кредиты уходят с балансов региональных банков, для них высвобождается капитал, и они могут по новой заниматься выдачей следующих кредитов. Получается такая «револьверная» система: выдал, отдал на рынок, выдал новый. Банки, зарабатывая на этом, смогут увеличить объем кредитования МСП. А МСП, соответственно, получат дополнительных игроков, которые смогут их кредитовать, и, стало быть, процентная ставка будет конкурентной, будет снижаться для конечного заемщика.

Таким образом, малый и средний бизнес напрямую ощутит эффект от таких сделок?

— Это повлияет напрямую на возможность МСП взять в своем региональном банке деньги по ставке, которая была бы конкурентоспособной по отношению к ставкам крупных федеральных банков. Мы упираем на небольшие региональные банки, потому что, с нашей точки зрения, именно они в будущем станут основными партнерами небольших региональных предприятий.

На сегодня достаточно большое количество предпринимателей просто-напросто не попадают в систему кредитования. Скоринговые системы крупных банков их отбрасывают, потому что они не проходят по рейтингам, а небольшие банки не могут их кредитовать, потому что нет ресурсов, и деньги получаются очень дорогими. И решение этого вопроса — включение небольших региональных банков в процесс кредитования — сможет расширить круг потенциальных заемщиков. Ведь маленькие банки будут работать персонально с каждым заемщиком, это будет не бездушная машина, которая просто-напросто перемалывает большие данные. С другой стороны, они смогут конкурировать с большими банками, то есть для конечного заемщика ставка будет всегда снижаться.

Если смотреть глобально на национальный проект поддержки МСП, к чему приведет его реализация, по-вашему?

— Стоит говорить о влиянии, в первую очередь, сегмента малого и среднего предпринимательства на ВВП страны. Оно должно значительно вырасти. Сейчас это около 20%, должно стремиться к 34%, а может быть, и к 40%. Второе — это увеличение количества предпринимателей, это новые рабочие места, снижение нагрузки на бюджет, повышение объема получаемых региональных и федеральных налогов, конечно же. И это, в целом, конкурентоспособность и диверсификация экономики. Вот достаточно серьезные задачи, которые стоят перед национальным проектом.

На ПМЭФ Алексей Кудрин заявил, что во многих национальных проектах заложены меры, которых заведомо, на его взгляд, будет недостаточно для достижения заявленных в проекте целей. Как вы считаете, по нацпроекту МСП достаточно ли заявленных мер для реализации упомянутых задач?

— Я буду говорить про финансовую часть. Мне кажется, что цели в высшей степени амбициозны. И амбициозность их сводится к тому, что планируется значительно увеличить объемы финансирования, кредитования малого и среднего предпринимательства. Такой объем кредитования возможен, когда есть платежеспособный спрос на кредиты. Просто так это сделать будет нереально. Платежеспособный спрос появляется, он есть, Корпорация развития МСП раскрутила спрос на кредиты со стороны бизнеса, потому что увеличила количество предпринимателей, участвующих в государственном заказе и заказе крупных компаний. Такой рост платежеспособного спроса, безусловно, должен будет затребовать соответствующий ресурс. И кредитный ресурс тут вполне подходит.

Мы думаем, что в отдельном виде финансирование МСП рассматривать невозможно. Это возможно, только когда выполняются все без исключения целевые показатели: и рост количества МСП; и объемов, которые предусмотрены в части закупочной деятельности — это около 5 трлн рублей; и рост объемов кредитования; и рост числа предпринимателей, которые пользуются специальными маркетинговыми услугами — я, в первую очередь, имею в виду Бизнес-навигатор МСП; и значительное количество обучающих программ, которые тоже используются, чтобы повысить уровень надежности и кредитоспособности заемщика. И, конечно, это эффективная работа с имущественным комплексом. Поэтому я думаю, что каждый элемент программы вполне себе дополняет остальные.

Беседовала Карина Саввина