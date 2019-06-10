Тарифы на электроэнергию в Казахстане снизились в 2019 году до 18%

Нур-Султан, , 11:35 — REGNUM Тарифы на электроэнергию для населения Казахстана в 2019 году снизились до 18%. Об этом заявил заместитель министра национальной экономики республики Ермек Алпысов на правительственном часе в Мажилисе (нижней палате парламента), сообщает 10 июня агентство «Казинформ».

По его словам, в регионах республики тарифы снижены от 1 до 18%. Замминистра отметил, что размер тарифа зависит от многих показателей, но в большей степени от цен генерирующих компаний. В министерстве пообещали сохранить текущий уровень тарифов до 2020 года.

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев добавил, что в республике изменилась формула расчета предельного тарифа по поддержанию готовности электрической мощности.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Глеб Щегловский заявил, что несмотря на значительные капитальные затраты, уровень износа основных фондов в республике по-прежнему остается на высоком уровне.

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