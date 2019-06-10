О сокращении числа бедных и выходе бизнеса из тени: «Прорыва нет»

Оренбург, , 11:43 — REGNUM Правительство России бросило призыв о выходе из тени, объявило налоговые каникулы, но экономического прорыва нет, считает председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что причиной тому сохраняющееся недоверие граждан.

«Ввели налоговые каникулы. Для того чтобы занялись, наконец, открытостью индивидуальных предпринимателей, по сути, самозанятых, брошен правительством призыв, чтобы все выходили в прозрачный бизнес. Но если не ошибаюсь, по апрель (за четыре месяца 2019 года) таких, кто зарегистрировался в качестве самозанятых, оказалось 40 тыс. человек по всей стране — это же капля в море… Хотя во всей стране официально признаны неформально занятыми по статданным 12 млн человек. Из них только 40 тыс. стали выходить из тени. Это о чем говорит? Люди просто не верят, что жизнь изменится, если они станут платить налоги. Тем более что в ответ на уплату налогов им особой поддержки не обещают. В этой части никаких прорывных моментов нет по выводу людей из тени», — сказал Чирков.

Он подчеркнул, что задача работодателей и власти — создать такие условия, чтобы выход из теневого сектора стал выгодным. Пока же выгодным остаётся непрозрачный бизнес, и сохраняется недоверие граждан к чиновникам.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России из-за теневой занятости граждан социальные фонды недополучают около 2,3 трлн рублей в год. По некоторым данным, в неформальном секторе трудится порядка 15 млн человек. При этом расходы жителей страны за 2017 год превысили официальные доходы на 13,3 трлн рублей — это 14,5% ВВП.

Комментируя статистические данные, которые отметила Голикова, о снижении числа бедных в России на 400 тысяч человек, лидер оренбургских профсоюзов подчеркнул, что, согласно заявлениям, сделанным ранее, в стране до 2024 года количество бедных должно сократиться вдвое.

«Наметилась тенденция, но она незначительная. По той причине, что минимальный размер в 2019 году был поднят всего лишь на 130 рублей, а индексация бюджетникам по году запланирована 4%. Бюджетники, которые не попали под действие майских указов, получат проиндексированную зарплату только с 1 октября», — отметил Ярослав Чирков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (в процентах от общей численности населения региона) в 2018 году составила 13,9%. За год доля бедного населения сократилась на 0,7%.

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