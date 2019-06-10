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Губернатор Куйвашев: Екатеринбург выдвинули на Универсиаду неслучайно

Экономика

«Это студенческий город»

Екатеринбург, 10 июня 2019, 11:32 — REGNUM  Екатеринбург выдвинули от России на возможность проведения Универсиады-2023, потому, что столица Среднего Урала является студенческим городом. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-подходе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор отметил, что город был выбран «неслучайно».

"Самое главное, что Екатеринбург — это студенческий город. Идея проведения универсиады, спортивного состязания среди студентов, вкладывается в идею развития нашего города, в идею продвижение и развитие нашего федерального университета и университетов в целом», — сказал Куйвашев.

По мнению главы региона, именно молодёжь получит наибольшие преимущества при проведении Универсиады. Соревнования особо усилят Уральский федеральный университет, который будет вовлечён в их подготовку самым прямым образом.

Кроме того, федеральные власти учли опыт Екатеринбурга в проведении крупных мероприятий международного уровня, добавил губернатор.

Напомним, генеральный директор Международной федерации студенческого спорта (FISU) Эрик Сайнтронд отметил, что надеется на победу заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023. Голосование пройдёт в исполкоме FISU 2 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава FISU надеется на победу Екатеринбурга в заявке на Универсиаду-2023

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Подготовка Екатеринбурга к Универсиаде-2023
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