Губернатор Куйвашев: Екатеринбург выдвинули на Универсиаду неслучайно

Екатеринбург, , 11:32 — REGNUM Екатеринбург выдвинули от России на возможность проведения Универсиады-2023, потому, что столица Среднего Урала является студенческим городом. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-подходе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор отметил, что город был выбран «неслучайно».

"Самое главное, что Екатеринбург — это студенческий город. Идея проведения универсиады, спортивного состязания среди студентов, вкладывается в идею развития нашего города, в идею продвижение и развитие нашего федерального университета и университетов в целом», — сказал Куйвашев.

По мнению главы региона, именно молодёжь получит наибольшие преимущества при проведении Универсиады. Соревнования особо усилят Уральский федеральный университет, который будет вовлечён в их подготовку самым прямым образом.

Кроме того, федеральные власти учли опыт Екатеринбурга в проведении крупных мероприятий международного уровня, добавил губернатор.

Напомним, генеральный директор Международной федерации студенческого спорта (FISU) Эрик Сайнтронд отметил, что надеется на победу заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023. Голосование пройдёт в исполкоме FISU 2 июля.

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