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«Ростовпассажиртранс» обрёл руководителя

Экономика

Им стал Андрей Быков

Ростов-на-Дону, 10 июня 2019, 11:25 — REGNUM  Муниципальное унитарное предприятие МТК «Ростовпассажиртранс» обрело руководителя в лице Андрея Быкова. Он сменил уволившегося по собственному желанию в мае 2019 года Валерия Костюкова. Об этом информирует портал «Ростовский городской транспорт».

Известно, что новый управленец, который теперь займётся внутригородскими перевозками, ранее возглавлял два автопарка предприятий РМПАТП-5 и РМПАТП-6. «Ростовпассажиртранс» обслуживает 18 городских маршрутов. В двух автопарках компании — свыше 250 автобусов.

Стоит отметить, что предыдущий глава компании «Ростовпассажиртранс» до своего назначения в 2017 году трудился в должности начальником отдела ГИБДД ОМВД по Белокалитвинскому району Ростовской области.

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