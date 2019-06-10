Нацбанк Казахстана утвердил программу льготного автокредитования

Нур-Султан, , 11:17 — REGNUM Национальный банк Казахстана утвердил программу кредитования покупателей легковых автомобилей казахстанского производства. Соответствующий документ опубликован на сайте финансового регулятора.

В Нацбанке отметили, что высокий спрос на казахстанские автомобили свидетельствует от низкой насыщенности рынка, и имеется высокий потенциал для дальнейшего развития производства.

Согласно программе кредитования, максимальная стоимость автомобиля составляет 15 млн тенге ($39 тыс.), срок займа — не более семи лет, валюта займа — в тенге, годовая ставка — не более 4%.

Напомним, 6 мая 2019 года в ассоциации казахстанского автобизнеса сообщили, что на финансирование государственной программы льготного автокредитования выделят 10 млрд тенге ($26,3 млн).