Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Нацбанк Казахстана утвердил программу льготного автокредитования

Экономика

Годовая ставка составит не более 4%

Нур-Султан, 10 июня 2019, 11:17 — REGNUM  Национальный банк Казахстана утвердил программу кредитования покупателей легковых автомобилей казахстанского производства. Соответствующий документ опубликован на сайте финансового регулятора.

В Нацбанке отметили, что высокий спрос на казахстанские автомобили свидетельствует от низкой насыщенности рынка, и имеется высокий потенциал для дальнейшего развития производства.

Согласно программе кредитования, максимальная стоимость автомобиля составляет 15 млн тенге ($39 тыс.), срок займа — не более семи лет, валюта займа — в тенге, годовая ставка — не более 4%.

Напомним, 6 мая 2019 года в ассоциации казахстанского автобизнеса сообщили, что на финансирование государственной программы льготного автокредитования выделят 10 млрд тенге ($26,3 млн).

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