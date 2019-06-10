Уровень инфляции в Бутане достиг исторического минимума

Тхимпху, , 11:30 — REGNUM Согласно ежегодным показателям индекса потребительских цен, в период с марта 2018 года по март 2019 года, инфляция в Бутане составила 2,98%. Этот показатель на 0,03% ниже уровня, зафиксированного в феврале.

Напомним, что согласно данным Национального статистического бюро, уровень инфляции в Бутане в 2018 году составил 3,12%, что являлось рекордно низким показателем для этой страны.

По информации бутанского новостного агентства «Dailybhutan», стоимость местных продуктов и предоставляемых услуг увеличилась на 3,44%, в то время как цена на аналогичные импортируемые товары увеличилась на 2,55%.

За год среди продовольственных товаров больше всего выросли цены на рыбу (7,2%) и мясо (4,71%). Среди непродовольственных товаров, больше всего выросли цены на телефонное оборудование и транспорт, 5,17% и 5,14% соответственно.