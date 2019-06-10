«На тигра не тянет»: нацпроекты РФ назвали странными и непродуманными

Москва, , 11:15 — REGNUM Национальные проекты России появились в результате желания властей РФ разрешить противоречие между стремлением сохранить видимость свободного рынка и объективной необходимостью в стратегическом планировании, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он рассказал 10 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина, который сравнил правительство России, представившее национальные проекты, с тигром, зависшим в прыжке.

«На тигра российская экономика явно не тянет. Даже с учётом новых военных технологий, — сказал Бузгалин. — Национальные проекты — это был довольно странный и непродуманный паллиатив, появившийся в результате противоречия между желанием властных элит сохранить видимость свободного рынка и объективной необходимостью в стратегическом планировании экономики, подкреплённом активной промышленной политикой».

Необходимость такого механизма, по мнению Бузгалина, понимают даже те, у кого в руках экономико-политическая власть.

«В долгосрочной перспективе стагнация им невыгодна, так как в таком случае государство может оказаться в тяжёлом кризисе, и паразиту, который сидит на теле этого государства, станет плохо, — уточнил экономист. — Для разрешения этого противоречия был выбран очень неудачный паллиатив: набор разрозненных национальных проектов, которые плохо согласованы друг с другом, в которых нет чётко выверенных приоритетов, которые не превращены в единый стратегический план развития страны».

Но самый главный их недостаток, по мнению Бузгалина, в том, что эти проекты лишены продуманных механизмов их реализации.

«То есть абстрактно принято решение о выделении денег. Я подчеркиваю, решение о выделении денег, но не выделение самих денег, — сказал экономист. — В РФ между решением о выделении денег и реальным финансированием может быть очень длинная дорога. По этой дороге средства либо очень долго передвигаются, либо, будучи выделенными, теряются».

Однако главная проблема не в том, что нет денег. По мнению экономиста, проблема в том, что для реализации таких планов необходима система правил игры, которые подчиняют экономику этим планам при помощи как прямых, так и косвенных методов.

«Прямые методы — это государственные задания государственным предприятиям, жёсткие обязательства по государственным закупкам для государственных и частных предприятий и система налогового и кредитного регулирования, — объяснил экономист. — Без единой программы таких мер система национальных проектов будет работать очень слабо, либо позитивный эффект будет только для тех, кто «наварит» деньги на бюджетных средствах, выделяемых на этот проект. В отличие от Китая, где тигр прыгает и ему обеспечена посадка и поддержка во время полёта, в России и тигра нет, и прыжок фактически не состоялся. Так что вместо тигра я бы предположил образ рыхлого дяди с пузом, который собрался куда-то бежать и обнаружил, что не знает, куда бежать, и бежит босиком по плохой дороге».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге (ПМЭФ), глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что ранее сравнивал российское правительство с тигром, который готовится к прыжку. В настоящее время, по мнению Кудрина, можно сказать, что тигр прыгнул, однако толчок оказался не сильным, и «тигр замер в прыжке» и теперь пребывает «в каком-то странном состоянии».

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