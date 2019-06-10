В РФ растёт раздражение народа социально-экономической ситуацией – мнение

Москва, , 11:11 — REGNUM Опросы показывают, что в России растёт готовность людей к протестным акциям, и если бы участие в них не сопровождалось репрессивными мерами, то количество тех, кто выражает свой протест вслух и ярко, было бы очень большим, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он рассказал 10 июня корреспонденту ИА REGNUM комментируя поступок министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который оценил состояние экономики РФ на «тройку» по десятибалльной шкале.

«Прежде всего любые формальные оценки состояния российской экономики — это из области эмоций, а не науки. Кроме того, если исходить из того, как в университетах ставят оценки на защитах, скажем, магистерских диссертаций, то по десятибалльной шкале «тройка» — это «неудовлетворительно». «Удовлетворительно» начинается с четырёх баллов, да и это очень бледненькое «удовлетворительно», — отметил Бузгалин. — Если же говорить содержательно, то состояние российской экономики действительно находится где-то между «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

По мнению экономиста, в РФ продолжается стагнация и нарастают социальные противоречия.

«По данным опросов общественного мнения, готовность людей к протестным акциям и общее раздражение социально-экономической ситуацией в стране не слишком быстро, но растёт, — добавил Бузгалин. — Я думаю, если бы в РФ участие в демонстрациях и митингах не сопровождалось репрессивными мерами, то количество людей, готовых вслух и ярко выразить свой протест, было бы гораздо больше».

Объясняя неудачи российской экономики, Бузгалин подчеркнул, что система экономических отношений, правил игры, которые оформляют эти отношения, действительно неудовлетворительна и они сохраняются на протяжении нескольких десятилетий при нарастании бюрократизма и бюрократического огосударствления.

«Сохраняется альянс высшей бюрократии и крупного сырьевого капитала с добавлением военно-промышленного и финансового секторов. Для этих акторов существующее стагнационное состояние в целом остаётся более чем удовлетворительным, поскольку позволяет им получать высокие прибыли, — убеждён эксперт. — Это базовые причины неудовлетворительного состояния экономики. До сих пор нет сколько-нибудь активного развития высокотехнологичных производств, за исключением некоторых сфер ВПК. Стагнация в области науки и образования, медицины. К этому я бы добавил усиление социального неравенства, которое статистически не наблюдается в силу специфики нашей статистики».

Выход из ситуации, по мнению Бузгалина, требует глубоких реформ, но они не отвечают интересам тех, в чьих руках находится экономико-политическая власть.

«И поэтому при сохранении такой системы экономико-политических отношений состояние, близкое к неудовлетворительному, будет сохраняться. Я бы отметил смелость Орешкина, который зафиксировал неудовлетворительное состояние экономики», — подытожил Бузгалин.

Напомним, как сообщалось ранее, участвуя в панельной сессии «Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), министр экономического развития РФ Максим Орешкин поставил экономике России «тройку».

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