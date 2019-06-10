Статистика о снижении бедности — не более, чем миф: мнение

Владивосток, , 10:52 — REGNUM Высказывание российского вице-премьера Татьяны Голиковой о снижении в России в 2018 году числа бедных на 400 тыс. человек, депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Хмелёв в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM подверг большому сомнению.

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«Я живу в обычной квартире, среди обычных людей, и я же прекрасно вижу, что ничего не поменялось, никакие доходы не выросли. Происходит снижение доходов в малом и среднем бизнесе, уменьшается количество предпринимателей, если хотите, снижается их качество», — уверен депутат.

Владимир Хмелёв считает, что нет никаких оснований верить той статистической информации, которую показывает своему народу правительство.

«То, что правительство рисует какие-то странные формы отчётности, есть большие сомнения в том, что кто-то ещё верит этим отчётам. Статистика о снижении бедности — это отвлечение внимания и успокаивание населения, не более чем миф. То, что там по статистике на 400 тыс. уменьшилось, это, как мы знаем, статистика — вещь лукавая, в зависимости от политической конъюнктуры можно так показать, а можно и эдак показать, никто же не проверит», — рассказал депутат.

Тем не менее политик согласен с Голиковой в том, что мерами социальной поддержки, проводимыми в настоящее время, проблему бедности не решить.

«Раздавать деньги — это не решение вопроса. Необходимо системное преобразование экономики, которое действительно могло бы повысить доход граждан и повысить качество жизни. Но ничего этого не происходит», — рассказал Владимир Хмелёв.

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Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям» рассказала, что за 2018 год в России число бедных уменьшилось на 400 тысяч человек. По ее словам, общее число жителей РФ, чьи доходы были ниже прожиточного минимума, составляет 12,9% от всего населения страны.

«Снижение бедности в два раза — ключевая национальная цель. Все параметры должны работать на эту цель», — заявила Голикова.