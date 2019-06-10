Иностранные инвесторы продолжают скупать и продавать южнокорейские акции

Сеул, , 10:47 — REGNUM Иностранцы продолжают скупать акции компаний на южнокорейском фондовом рынке в течение трех месяцев подряд, сообщает телеканал YTN со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

Согласно заявлению от 10 июня, в мае иностранные инвесторы продали южнокорейские акции на сумму 2,91 трлн вон (~$2,45 млрд), что является самым большим показателем с октября 2018 года.

Известно, что представители США продали акции на сумму 914 млрд вон (~$771,38 млн), представители Ирландии — на 564 млрд вон (~$475,9 млн), представители Люксембурга — 357 млрд вон (~$301,29 млн), представители Мальты — на 353 млрд вон (~$297,9 млн), представители Каймановых островов — на 302 млрд вон (~$254,8 млн).

С другой стороны, представители Сингапура напротив приобрели южнокорейские акции на сумму 275 млрд вон (~$232 млн), представители Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов — на 113 млрд вон (~$95,36 млн) и 109 млрд вон (~$91,9 млн) соответственно.

Кроме того, в мае иностранные инвесторы приобрели южнокорейские облигации на общую сумму 11,3 трлн вон (~$9,53 млрд), а продали — 1,5 трлн вон (~$1,26 млрд).