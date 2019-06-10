Глава FISU надеется на победу Екатеринбурга в заявке на Универсиаду-2023

Екатеринбург, , 10:29 — REGNUM Генеральный директор Международной федерации студенческого спорта (FISU) Эрик Сайнтронд надеется на победу заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023. Об этом руководитель заявил на пресс-подходе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сайнтронд выразил своё восхищение презентацией проекта.

«Мы действительно очень довольны и поражены тем проектом, что был нам предложен. Мы очень надеемся, что все члены исполкома примут единогласное решение о предоставлении права Екатеринбургу принимать Универсиаду», — заявил глава FISU.

Сейчас руководитель находится с визитом в Екатеринбурге, чтобы оценить город на готовность к проведению Универсиады.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, идея проведения Универсиады вкладывается в идею развития региона, города и Уральского федерального университета.

«Самое главное, что Екатеринбург — это студенческий город. Идея проведения универсиады, спортивного состязания среди студентов, вкладывается в идею развития нашего города, в идею продвижение и развитие нашего федерального университета»

Напомним, представители FISU сейчас находятся в Екатеринбурге, чтобы «вживую» оценить готовность города к возможному проведению Универсиады-2023. 2 июля в исполкоме FISU определят, кто из городов примет студенческие соревнования.

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