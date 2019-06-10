Ford погасил долг совместного предприятия Ford Sollers — СМИ

Москва, , 10:21 — REGNUM Компания Ford, которая планирует в ближайшее время реализовать два завода в Набережных Челнах и Всеволожске, без отсрочки полностью погасила долг совместного предприятия (СП) Ford Sollers перед ВЭБом. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

«Единовременное погашение задолженности перед ВЭБом необходимо для вывода из-под залога активов Ford Sollers», — отметил источник газеты, не уточнив о какой сумме идет речь.

Таким образом, компания Ford, покидающая легковой сегмент в РФ, наконец может реализовать два закрывающихся завода в Набережных Челнах и Всеволожске.

Отмечается, что стоимость активов, потенциальными покупателями которых могут выступить Volkswagen и петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», оценивается примерно в 10 млрд рублей.