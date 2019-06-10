Разработчик схемы воронежского метро подал встречный иск к мэрии Воронежа

Воронеж, , 10:12 — REGNUM Компания «Киносарг» направила встречный иск к администрации Воронежа в Воронежский арбитражный суд — иск был принят 4 июня, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документы суда. Компания требует от мэрии возместить убытки в размере 3,2 млн рублей.

Иск ООО «Киносарг» был принят судом как встречный в рамках рассмотрения иска администрации Воронежа к компании. ООО «Киносарг» занималось разработкой технико-экономического обоснования создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта. Контракт с компанией был заключен летом 2017 года по итогам тендера. Работы должны были быть завершены в том же 2017 году. А в сентябре 2018 года администрация города направила в суд иск о взыскании убытков в сумме 8,28 млн рублей, а также неустойки за просрочку исполнения обязательств и штраф в соответствии с условиями муниципального контракта в сумме 2,27 млн рублей. Общая сумма иска составила более 10,5 млн. Тогда в мэрии объяснили, что компания сорвала сроки, документы не прошли государственную экспертизу.

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В апреле этого года ООО «Киносарг» направило встречный иск, потребовав взыскать с администрации Воронежа убытки в виде неполученных доходов на сумму 3 млн 220 тыс. рублей, вызванных неисполнением обязанностей по муниципальному контракту. Первое заявление суд отклонил. Со второй попытки, 4 июня, арбитраж принял встречный иск ООО «Киносарг». Предварительное заседание назначено на 11 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, о проекте метрополитена в Воронеже заговорили в апреле 2017 года — тогда был представлен проект строительства двух веток, предварительно оцененный в миллиард евро. В июне того же года мэрия объявила тендер на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта. Тендер выиграло ООО «Киносарг», с которым и был заключен контракт. Работы должны были быть завершены до 20 декабря 2017 года, однако разработанные документы не были согласованы госэкспертизой. В июне 2018 года стало известно, что для Воронежа японскими разработчиками будет создана новая схема метро, стоимость первой очереди оценили в миллиард рублей.

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