В Югре открылся XI международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС

Ханты-Мансийск, , 10:09 — REGNUM В Ханты-Мансийске 10 июня начал работу XI международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. Он будет проходить два дня, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора автономного округа.

В этом крупнейшем в мире информационных технологий событии участвуют более 2,5 тыс. человек из 45 государств. Среди них представители власти, культуры, бизнеса, медицины и сферы образования.

В рамках форума проводится выставка под названием «Информационные технологии для всех». В течение двух дней на ней будут работать тематические интерактивные площадки, которые смогут заинтересовать не только IT-специалистов. Все желающие получат возможность познакомиться с миром цифровых технологий, а также раскрыть в себе киберспособности.

В выставке участвуют 90 различных компаний. Из них более 60 представляют Югру, а семь — из Индии.