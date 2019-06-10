На оздоровление Волги и очищение воды Ульяновская область получит 5 млрд

Ульяновск, , 10:09 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в рамках Петербургского международного экономического форума обсудил с федеральными министрами строительства и природных ресурсов Владимиром Якушевым и Дмитрием Кобылкиным вопросы оздоровления Волги, судоходства на реке и поднял проблему закупки мусорных контейнеров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ход реализации федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» (национальный проект «Экология»), итоги отопительного сезона обсуждены на площадке Петербургского международного экономического форума между главой Минстроя России Владимиром Якушевым и губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым. В ближайшие шесть лет в регионе предстоит большая работа по строительству и реконструкции очистных сооружений, сетей водоснабжения и водоотведения, главная задача — повысить качество водоснабжения жителей и снизить уровень загрязнения сточных вод, сбрасываемых в Волгу.

В 2019 году планируется приступить к реконструкции трёх объектов по федеральному проекту «Экология» — очистные сооружения Новоульяновска и Ульяновска. По проекту «Чистая вода» в текущем году для улучшения качества питьевой воды предполагается начать строительство объектов водоснабжения для населённых пунктов Чердаклинского района. Всего до 2024 года на реализацию федеральных проектов в регионе предусмотрено порядка 5 млрд рублей.

Кроме того, в Минстрой России направлены результаты инвентаризации инженерных сетей и оборудования для включения в новую федеральную программу по модернизации инженерной инфраструктуры, износ которых достиг более 60%. Планируется, что регионам выделят на эти цели около 366,2 млрд рублей. Из них на модернизацию систем теплоснабжения с 2020 года до 2024 года — 120,3 млрд рублей, а на водоснабжение и водоотведение — 245,9 млрд рублей. Работы будут вестись в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В регионе подчёркивают, что в Ульяновской области уже реализуются региональные проекты обновления объектов теплоэнергетики. Так, по инициативе главы региона в полном объеме в 2017—2018 годах реализована программа модернизации теплоисточников, на которую было выделено почти полмиллиарда рублей. Были модернизированы 64 котельные. Одним из результатов реализации данной программы стало снижение на 1,5% количества инцидентов в отопительный сезон.

Проблемы Волги и берегоукрепительных работ были подняты на встрече с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным. Особое внимание в беседе было уделено вопросу проведения в регионе работ по берегоукреплению трёх объектов: улиц Набережная и Советская в поселке Старая Майна и берега села Старый Белый Яр в Чердаклинском районе. В настоящее время данные объекты наиболее подвержены оползневым процессам, потому требуется незамедлительная финансовая помощь федерального центра. По данным минприроды Ульяновской области, общая потребность финансирования работ составляет 1,7 млрд рублей, стоимость разработки проектно-сметной документации — 25 млн рублей. По итогам обсуждения была достигнута договорённость о том, что правительство региона ускорит подготовку необходимой документации и представит заявку в федеральное ведомство.

Также для региона «крайне важен» вопрос дноуглубления. В настоящее время идёт подготовка федерального закона, согласно которому данное направление станет одним из приоритетных. По информации минприроды Ульяновской области, проведение дноуглубления Волги и Черемшана откроет новые возможности для экономики региона и позволит восстановить судоходство в прежнем объеме. В ближайшее время планируется провести совещание с участием глав муниципальных образований и представителей бизнеса по данному вопросу.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов также поднял вопрос закупки контейнеров.

«Мы доложили о прохождении на территории Ульяновской области реформы чистоты, не скрывая сложностей и проблемных моментов. Для нас важно получить финансовую поддержку на обустройство контейнерных площадок. В настоящий момент потребность составляет порядка трех тысяч штук, необходимо финансирование в размере 50 млн рублей. Дмитрий Николаевич (Кобылкин) поддержал наше обращение по вопросу выделения федеральных средств», — сообщил губернатор.

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