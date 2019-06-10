Компания Hanwha Aerospace расширяет свое влияние на международном рынке

Хартфорд, США, , 10:19 — REGNUM Южнокорейская компания Hanwha Aerospace выкупила 100% акций американской компании по производству авиационных деталей EDAC. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, стоимость приобретения составила $300 млн.

Известно, что в апреле южнокорейская компания принимала участие в предварительных торгах, а завершение торгов и проверка всех необходимых документов завершилась в мае 2019 года.

EDAC — компания по производству запчастей для авиационных двигателей со штаб-квартирой в штате Коннектикут, США, основными клиентами которой являются General Electric и Pratt & Whitney и другие американские компании.

«С поглощением EDAC мы планируем расширить наш бизнес в сфере авиационных деталей, а также планируем стать компанией №1 в данной сфере», — сообщили представители компании.

Известно, что представители Hanwha Aerospace планируют инвестировать в новые заводы около 4 трлн вон (~$3,37 трлн) с целью расширить свое влияние на зарубежном рынке и укрепить свою конкурентоспособность к 2020 году.