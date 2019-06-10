Понедельник, 10 Июня 2019 года
10:19:53 МСК

Компания Hanwha Aerospace расширяет свое влияние на международном рынке

Экономика

Южнокорейская компания выкупила 100% акцийамериканской компании по производсьву авиационных деталей

Хартфорд, США, 10 июня 2019, 10:19 — REGNUM  Южнокорейская компания Hanwha Aerospace выкупила 100% акций американской компании по производству авиационных деталей EDAC. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, стоимость приобретения составила $300 млн.

Известно, что в апреле южнокорейская компания принимала участие в предварительных торгах, а завершение торгов и проверка всех необходимых документов завершилась в мае 2019 года.

EDAC — компания по производству запчастей для авиационных двигателей со штаб-квартирой в штате Коннектикут, США, основными клиентами которой являются General Electric и Pratt & Whitney и другие американские компании.

«С поглощением EDAC мы планируем расширить наш бизнес в сфере авиационных деталей, а также планируем стать компанией №1 в данной сфере», — сообщили представители компании.

Известно, что представители Hanwha Aerospace планируют инвестировать в новые заводы около 4 трлн вон (~$3,37 трлн) с целью расширить свое влияние на зарубежном рынке и укрепить свою конкурентоспособность к 2020 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крупный бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить