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Рубль имеет шанс на восстановление

Экономика

Рост цен на нефть позитивно влияет на российскую валюту

Москва, 10 июня 2019, 10:06 — REGNUM  Бурное начало июня на международном валютном рынке и рынке энергоносителей было относительно спокойно воспринято на локальном валютном рынке. Российская валюта торговалась в нешироких диапазонах как против доллара США, так и против евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по науке департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«Слабые данные по рынку труда США, опубликованные 7 июня привели к ослабление доллара на Foreх, Но в ходе коррекционных откатов американская валюта сейчас восстанавливает свои позиции по широкому спектру», — отметил эксперт.

Есть вероятность, что и на Московской бирже рубль может попасть под давление и 10 июня начать торги ниже уровня 64,60 руб. за единицу американской валюты.

«Но восстановление цен на нефть, после обвала с конца мая буде позитивно влиять на позиции российского рубля. И эти два противодействующих фактора обеспечат продолжение диапазонных торгов основных валют против рубля.

Доллар США будет преимущественно торговаться в границах 64,50 — 64,80 руб., евро — в пределах 73,00 — 73,75 руб.», — считает Егоров.

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