В парламенте Казахстана обеспокоились износом фондов в электроэнергетике

Нур-Султан, , 09:49 — REGNUM Износ генерирующих мощностей в Казахстане снизился с 80% до 56% после реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции». Об этом заявил депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Глеб Щегловский, сообщает 10 июня агентство «Казинформ».

По его словам, несмотря на значительные капитальные затраты по обновлению оборудования, износ основных активов отрасли остается на высоком уровне. Депутат отметил, что с 2008 по 2018 год прирост энергопотребления составил 28%.

Щегловский добавил, что при прогнозе потребления электроэнергии необходимо учитывать выбытие генерирующих мощностей по срокам службы и функционирования рынка мощностей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что до 2025 год в Казахстане прогнозируется профицит электроэнергии.

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