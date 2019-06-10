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Южнокорейская сельхозпродукция появится на рынках России и Узбекистана

Экономика

В Москве и Ташкенте пройдут форум и конференция по сельскому хозяйству

Сеул, 10 июня 2019, 09:41 — REGNUM  Сельскохозяйственная продукция южнокорейского производства может появиться на рынках России и Узбекистана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

По их словам, 11 июня в Москве пройдет Корейско-российский форум по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, а 13 июня в Ташкенте состоится Корейско-узбекская конференция по сельскому хозяйству.

В рамках форума и конференции пройдут консультации по вопросам экспорта, а также представители компаний обсудят пути сотрудничества и инвестиции.

Известно, что в корейско-российском форуме и корейско-узбейской конференции, проходящих при поддержке Корейского агентства содействия торговле и инвестициям, Korea Rural Community Corporation и The Presidential Committee on Northern Economic Cooperation, примут участие около 39 южнокорейских компаний.

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Сельское хозяйство
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